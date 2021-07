Outer Wilds: trailer e data d'uscita per l'espansione Echoes of the Eye

Nel corso dell'evento Annapurna di questa sera è anche stata svelata al pubblico la prima espansione di Outer Wilds, l'apprezzato tiolo basato sull'esplorazione di un sistema solare che si prepara ad accogliere il DLC di cui si è parlato in alcuni rumor recenti.

L'espansione in arrivo per Outer Wilds prende il nome di Echoes of the Eye e, stando a quanto annunciato dagli stessi sviluppatori, permetterà ai giocatori di andare alla scoperta di uno spaventoso segreto nel sistema solare. Il filmato mostrato all'evento Annapurna Interactive Showcase è abbastanza criptico e non permette di comprendere pienamente davanti a cosa si troveranno gli esploratori spaziali, ma l'eclissi solare che si vede nell'arco del trailer non lascia presagire nulla di buono.

Prima di lasciarvi al trailer di Echoes of the Eye, vi ricordiamo che ad accompagnarne l'annuncio c'è anche la sua data d'uscita ufficiale: l'espansione di Outer Wilds arriverà infatti il prossimo 28 settembre 2021 su tutte le piattaforme supportate dal gioco, ovvero PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Outer Wilds a cura di Daniele d'Orefice.