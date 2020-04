Outer Wilds trionfa ai BAFTA Game Awards 2020: svelati tutti i vincitori

Gli organizzatori della cerimonia online dei BAFTA Game Awards 2020 premiano Outer Wilds con il prestigioso titolo di Miglior Gioco dell'Anno. Oltre al GOTY per l'originale avventura fantascientifica di Mobius Digital, scopriamo tutti gli altri vincitori nelle rispettive categorie in nomination.

L'evento organizzato dalla British Academy of Film and Television Arts, rigorosamente online e senza pubblico in funzione delle disposizioni sul distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, ha così premiato lo slancio di originalità compiuto dal team diretto da Alex Beachum e Loan Verneau per dare forma al microcosmo digitale di questa piccola grande perla della produzione videoludica moderna (qui trovate la nostra recensione di Outer Wilds).

Tra gli altri videogiochi in nomination ai BAFTA Game Awards 2020, il titolo che è riuscito a ritagliarsi il maggiore spazio è stato Disco Elysium che, proprio come Outer Wilds, ha saputo conquistare tre premi (Best Narrative, Best Music e Best Debut Game). Senza indugiare oltre, eccovi allora la lista completa dei vincitori dell'evento:

Best Game - Outer Wilds

Performer in a Leading Role - Gonzalo Martin in Life Is Strange 2

Performer in a Supporting Role - Martti Suosalo in Control

Technical Achievement - Death Stranding

Original Property - Outer Wilds

Best Narrative - Disco Elysium

Best Music - Disco Elysium

Best Multiplayer - Apex Legends

Game Design - Outer Wilds

Game Beyond Entertainment - Kind Words [lo fi chill beats to write to]

Best Family Game - Untitled Goose Game

Evolving Game - Path of Exile

Debut Game - Disco Elysium

Best British Game - Observation

Audio Achievement - Ape Out

Artistic Achievement - Sayonara Wild Hearts

Best Animation - Luigi’s Mansion 3

Mobile Game of the Year (votato dal pubblico) - Call of Duty: Mobile

Cosa ne pensate dei vincitori dei BAFTA Game Awards 2020? Fateci sapere con un commento se reputate giusti i premi assegnati dalla giuria dell'evento inglese o se, al contrario, avreste voluto veder trionfare altri progetti. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che gli organizzatori del BAFTA hanno eletto The Last of Us miglior gioco degli ultimi 12 anni.