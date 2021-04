Outer Wilds, l'universo si espande: Echoes of the Eye è il nuovo DLC del gioco Annapurna?

Dopo aver presentato al pubblico nuovi video gameplay di Last Stop, il team di Annapurna Interactive stuzzica la curiosità degli appassionati di brillanti produzioni indie.

Sembra infatti che l'apprezzato Outer Wilds stia per rendersi protagonista di un programma di espansione, tramite la pubblicazione di un inedito DLC. Quest'ultimo, il cui titolo sembra poter essere "Echoes of the Eye", è stato avvistato nel database di Steam dall'ormai noto portale SteamDB. La segnalazione è stata rilanciata su Twitter da Simon Carless, fondatore di Games Discovery, gruppo di ricerca e analisi specializzato sul mercato videoludico.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'elemento davvero curioso è però la reazione del publisher al diffondersi delle speculazioni sull'esistenza di Echoes of the Eye. Annapurna Interactive non ha infatti mancato di commentare sorniona il cinguettio, utilizzando una semplice emoticon in risposta. Medesima reazione anche da Mobius Digital Games: che qualcosa stia effettivamente pronto per essere annunciato?

Al momento, il titolo di casa Annapurna Interactive è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso dei prossimi mesi, tuttavia, l'avventura spaziale dovrebbe trovare spazio anche su console della grande N, con l'ultimo Nintendo Direct che ha confermato la finestra di uscita di Outer Wilds su Nintendo Switch.