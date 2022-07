Outer Wilds e What Remains of Edith Finch arrivano su PS5 e Xbox Series X, upgrade gratis

Nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase sono arrivati tanti nuovi annunci da parte di quello che è diventato uno dei publisher più apprezzati da alcuni anni a questa parte. Ad affiancare i reveal di titoli nuovi di zecca, abbiamo anche delle novità per dei giochi già noti.

In occasione del suo showcase, Annapurna ha confermato l'arrivo delle versioni next-gen di Outer Wilds e What Remains of Edith Finch, due titoli fortemente incentrati sul comparto narrativo e particolarmente apprezzati sia da parte della critica che dall'utenza.

What Remains of Edith Finch, la cui edizione per console di nuova generazione era già stata avvistata tramite la rating board coreana, è già disponbile da oggi in versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Annapurna ha confermato il supporto alla risoluzione 4K a 60fps su entrambe le piattaforme, ed ha precisato che coloro che posseggono giù il titolo su console old gen potranno effettuare l'upgrade in via completamente gratuita.

Anche Outer Wilds si appresta a ricevere le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X!S, che però arriveranno soltanto il 15 settembre di quest'anno. Il gioco sarà pubblicato anche su Nintendo Switch in un secondo momento.

Al momento non sono stati forniti dettagli tecnici riguardanti risoluzione e framerate, anche se c'è da aspettarsi un risultato accostabile a quello di What Remains of Edith Finch. Anche in questo ci sarà un upgrade next-gen completamente gratuito per chi possiede il titolo nella propria libreria PS4 e Xbox One.