Outriders: viaggia verso l'ignoto nel nuovo trailer

In occasione dell'annuncio di Outriders per Google Stadia, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer del gioco intitolato viaggia verso l'ignoto, che mostra alcune delle lande desolate che saremo chiamati ad esplorare.

"È con grande piacere che annuncio lo sbarco di Outirders su Google Stadia", ha dichiarato Sebastian Wojchiechowski, CEO e Studio Head di People Can Fly. "Uno dei concetti chiave è di poterlo giocare come si vuole, con un sistema di sviluppo dei personaggi che permette una creatività e versatilità senza precedenti. Con la tecnologia cloud innovativa ed entusiasmante di Google Stadia, potrete giocare come preferite, ovunque."

Outriders è atteso su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5 alla fine del 2020 mentre la versione Google Stadia uscirà nel 2021 come confermato durante l'evento Stadia Connect del 14 luglio. People Can Fly ha ribadito recentemente che Outriders sarà un gioco completo sin dal lancio e non ci saranno contenuti tagliati e riproposti in seguito, tutti i contenuti post lancio saranno inediti e originali.

Sviluppato dagli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment con il supporto di Square Enix External Studios (Just Cause, Sleeping Dogs), Outriders sarà uno dei giochi di lancio delle console di nuova generazione.