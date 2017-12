Outlast 1 e 2 su Switch a inizio 2018; primi dettagli sul nuovo progetto di Red Barrels

Tramite un post sulla pagina Facebook ufficiale,ha ringraziato i fan per il supporto mostrato in questi anni e ha parlato dei propri piani futuri e dei progetti al momento in lavorazione.

Per la gioia dei giocatori in possesso di una Switch, la software house ha annunciato che l'intero franchise di Outlast debutterà sull'ibrida di Nintendo nel corso del primo trimestre del 2018. Gli sviluppatori hanno poi condiviso i primi dettagli sul prossimo titolo, che a quanto pare non sarà un DLC di Outlast 2 né un sequel diretto, ma "qualcosa che avete richiesto in molti, [...] un'esperienza distinta ambientata nell'universo della serie". Cosa potrebbe essere secondo voi? Magari un progetto in realtà virtuale? O uno spin-off non legato direttamente ai due predecessori?