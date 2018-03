Outlast 2 è finalmente disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Come promesso, oggi 27 marzoha pubblicatosu. I giocatori interessati possono ora acquistare il gioco sull'al prezzo di 29,99 euro.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia, e una serie di screenshot che abbiamo raccolto nella galleria in calce. Esattamente un mese fa, invece, venne pubblicato sulla console ibrida di Nintendo Outlast: Bundle of Terror, pacchetto contenente il primo capitolo e il DLC Whistleblower, acquistabile a 24,99 euro.

Outlast 2 è ambientato nello stesso universo del titolo originale, ma è caratterizzato da ambientazioni e personaggi diversi. Il protagonista è il cameraman Blake Langermann, che lavora assieme alla moglie Lynn. Sono due giornalisti investigativi che faranno la conoscenza di Sullivan Knoth e dei suoi seguaci, che hanno fondato Temple Gate, una cittadina nascosta in terre inospitali e lontana da qualsiasi segno di civiltà. Knoth e il suo seguito si stanno preparando per la fine dei tempi, e i due si troveranno invischiati fino al collo.

Vi ricordiamo che Outlast 2 è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e PC dall'anno scorso. Il titolo venne accolto con entusiasmo dal nostro Lorenzo, che nella sua recensione lo premiò con un ottimo 8,8. Secondo lui, "Outlast II riesce nella difficilissima impresa di superare sotto quasi tutti i punti di vista il proprio predecessore, alzando nuovamente l’asticella per quanto riguarda gli standard dei survival horror".