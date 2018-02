Dopo aver pubblicato a sorpresa Outlast Bundle of Terror sul Nintendo eShop,ha annunciato anche la data di uscita diper Switch.

Outlast II per Nintendo Switch uscirà in Europa e Nord America il prossimo 27 marzo al prezzo di 26.99 euro, il gioco sarà disponibile al lancio solo in formato digitale scaricabil dall'eShop, al momento non sono previste edizioni retail di Outlast e Outlast 2 per Switch.

Outlast 2 è stato pubblicato nella primavera 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.