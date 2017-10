In una recente intervista ai microfoni di Wccftech, Philippe Morin, cofondatore e Senior Game Designer diha annunciato cheè vicino al raggiungimento del milione di copie vendute dal lancio su PC PS4 e Xbox One, avvenuto lo scorso 25 aprile.

"Ci stiamo avvicinando al milione di copie vendute, quindi siamo molto felici. Sapevamo che il gioco sarebbe stato polarizzante, ma che senso ha per uno sviluppatore indipendente scegliere la strada più sicura?" queste le parole di Philippe Morin, che, come vi abbiamo già segnalato sulle nostre pagine, nella stessa occasione ha affermato che su Xbox One X Outlast 2 girerà a 4K nativi e 60 fps.