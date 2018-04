Outlast 2: un video comparativo confronta le versioni Switch e PlayStation 4

Outlast 2 è da poco arrivato sudopo aver debuttato con successo durante la primavera dello scorso anno su PC, Xbox One e PlayStation 4. Quale miglior occasione dunque per un confronto tra le versioni Switch e PS4?

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi di Outlast 2 per Switch: il gioco gira a 1080p in modalità dock e 720p in versione portatile, in entrambi i casi a 30 fps al secondo, contro i 1080p e 60 fps delle versioni Xbox One e PlayStation 4. Ridotte anche la qualità delle ombre, degli effetti grafici e delle texture.

In movimento i compromessi grafici non sono comunque troppo evidenti e Digital Foundry fa sapere che "Outlast 2 per Switch offre un'esperienza del tutto paragonabile a quella su PlayStation 4", verdetto che testimonia il buon lavoro svolto da Red Barrels Games.