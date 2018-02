Outlast: Bundle of Terror è arrivato a sorpresa su Nintendo Switch quest'oggi

Sul finire dello scorso anno,annunciò che la seriesarebbe approdata anche sunel corso dei primi mesi del 2018. Quest'oggi, a sorpresa, è uscito sull'eShop, pacchetto contenente il primo capitolo e il suo DLC

Il bundle può essere acquistato al prezzo di 24,99 euro. Se siete interessati, potete farlo anche da web a questo indirizzo. Per l'occasione, il team di sviluppo ha pubblicato anche il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia, mentre in calce trovate un galleria con le immagini ufficiali di questa nuova versione. Nessuna notizia per quanto riguarda l'uscita di Outlast 2, che risulta ancora previsto nei prossimi mesi, ma a breve verranno aperti i preordini sul Nintendo eShop.

Vi ricordiamo che entrambi i capitoli della serie sono disponibili all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.