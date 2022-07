Gli Outplayed approdano ai Playoff del Summer Split di League of Legends

La stagione estiva del Summer Split si è da poco conclusa e gli Outplayed - il team più titolato dell’intero panorama esports nazionale - si sono classificati al terzo posto, con uno score di 9 vittorie e 5 sconfitte, pronti per dar battaglia nei playoff!

La formula del torneo prevedrà, adesso, due match in cui si sfideranno la prima contro la seconda classificata della stagione regolare, e la terza contro la quarta: gli aNc Outplayed, dunque, affronteranno il team degli “Atleta Esport”.

I vincitori della prima partita approderanno in finale, mentre gli sconfitti si confronteranno in semifinale contro i vincitori della seconda partita, per raggiungere alle finals di agosto il team già qualificato. Anche in questa edizione, inoltre, le prime due squadre si qualificheranno per gli European Masters dove sfideranno i migliori team e i migliori giocatori provenienti dalle altre leghe regionali europee ufficiali del gioco.

Al momento, dunque, il nuovo roster degli aNc Outplayed guidati dall’Head Coach Luca “Brizz” Brizzante sta ben figurando, ed è pronto ad affrontare il primo match da dentro o fuori, fiduciosi che l’affiatamento messo in mostra per lunghi tratti della stagione regolare possa consentire di approdare alle semifinali del Summer Split!