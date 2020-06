Gli Outplayed trionfano nella Gillette Bomber Cup Feat. Fortnite 2020

Con più di 71 mila spettatori totali, volge al termine la terza edizione della Gillette Bomber Cup Featuring Fortnite, uno degli eventi esport più seguiti e attesi dell’anno.

Durante il torneo, 20 team tra professionisti e appassionati del Battle Royale di Epic Games, hanno offerto puro spettacolo, mantenendo tutta la community esport italiana con il fiato sospeso per ben 4 settimane.

Al termine di una serie di serrate battaglie reali per la conquista dell’ambito montepremi di 10.000 euro, ad avere la meglio sono stati gli Outplayed, seguiti sul podio finale da Exeed e Qlash. Erano oltre 10.000 gli appassionati collegati tra il canale Twitch PG Esports e gli altri canali attivi per assistere alla finale, un evento che ha superato tutti i record delle edizioni precedenti, premiando così l’impegno e il supporto di Gillette.

Il Presidente degli Outplayed Simone Benedetti festeggia così il successo dei suoi ragazzi, che si aggiudicano la 3a edizione della Gillette Bomber Cup Featuring Fortnite: "Siamo molto orgogliosi di questa grande vittoria nella Gillette Bomber Cup, siamo entrati da poco su Fortnite ma abbiamo deciso di farlo con i migliori talenti della scena italiana. Un risultato eccezionale grazie soprattutto al valore dei nostri player e ai loro sforzi quotidiani".

Sono stati proprio l’impegno e gli sforzi quotidiani dei professionisti del gaming nostrani a spingere Gillette, leader mondiale nel campo della rasatura e del grooming, a rinnovare ancora una volta questo importante appuntamento. Come sottolineato da Gennaro D’Ambrosio, Senior Assistant Brand Manager di Gillette: “Il movimento dei giochi elettronici competitivi ha assunto un’importanza sempre maggiore tra i giovani. Per molti di essi i videogiochi non sono solo un semplice passatempo, ma una vera professione fatta di disciplina, sacrificio e spirito di squadra, proprio come negli sport tradizionali. Gillette crede fermamente in questi valori ed è felice di sostenere la passione dei videogiocatori e tutto il fenomeno esport con questa manifestazione. Ringraziamo tutti i team per la partecipazione e ci congratuliamo con i vincitori!”

Gli Outplayed difenderanno il titolo? La Battaglia Reale della Gillette Bomber Cup continua nella prossima edizione! Per tutte le ultime notizie, i consigli utili su Fortnite e per rivivere le emozioni del torneo, non dimenticate di seguire Gillette Bomber Cup su Instagram.