Outpost: l'FPS sci-fi cooperativo torna a mostrarsi al Future Game Show

La nuova edizione del Future Game Show si è aperta con uno sparatutto in prima persona proveniente dalla Cina: si chiama Outpost e si focalizza sul multiplayer cooperativo. Scopriamolo assieme.

In sviluppo un piccolo studio cinese, Outpost è uno sparatutto in prima persona di stampo fantascientifico che si focalizza sul multiplayer cooperativo. I giocatori, muniti di fucili Eclipse, sono chiamati ad avventurarsi in territorio nemico, recuperare risorse e fare ritorno alla base per rinforzarla. Sul loro cammino troveranno degli sciami in stile Matrix Revolution, creature cibernetiche e grosse robot.

Nella giornata di ieri 10 giugno è cominciato un closed playtest destinato a proseguire per tre settimane, durante le quali gli sviluppatori raccoglieranno dei dati prezioni per lo sviluppo, che si trova già a buon punto. Nonostante lo stato avanzato dei lavori, la data d'uscita non è nota, mentre il titolo Outpost è da considerarsi ancora provvisorio. Nel frattempo potete godervi il trailer in apertura di notizia e monitorare lo stato del gioco aggiungendolo alla lista dei desideri di Steam. Attualmente risulta confermato solamente su PC.