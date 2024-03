Outpost Infinity Siege: una pioggia di proiettili nel trailer dell'FPS tower defense

Il tripudio di esplosioni di Outpost Infinity Siege prosegue al Future Games Show Spring Showcase 2024 per ricordarci dell'imminente commercializzazione di questo originale sparatutto in prima persona ibridato ai tower defense e agli strategici in tempo reale.

Il canovaccio narrativo delineato dagli sviluppatori di Team Ranger tratteggia i contorni di un futuro distopico dominato dalla guerra perenne per il controllo delle risorse residuali di un pianeta sull'orlo del collasso.

La particolarità dell'impianto ludico di Outpost è certamente rappresentata dalla commistione tra generi, un aspetto che emerge in tutta la sua evidenza nelle sequenze del nuovo video gameplay con il passaggio senza soluzione di continuità tra le fasi FPS piene di esplosioni e battaglie 'in stile Titanfall' e i frangenti strategici e gestionali legati alla costruzione delle difese perimetrali e delle torrette automatiche.

La commercializzazione di Outpost Infinity Siege è prevista per la giornata di martedì 26 marzo su PC (Steam). Cosa ne pensate di questo sparatutto ibridato ai tower defense? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato le immagini e il video in calce e in cima alla notizia.

