Outriders: 4 ore di sparatorie e distruzione su Enoch

Outriders è disponibile dal primo aprile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Ancora non avete deciso se buttarvi a capofitto nelle battaglie sparse lungo il pianeta Enoch? I nostri video gameplay potrebbero invogliarvi a dare una chance alla nuova opera di People Can Fly!

Ecco a voi 4 ore di gameplay complessivo dedicato ad Outriders, giocato da Alessandro Bruni che ne passa in rassegna tutti gli aspetti più interessanti, oltre ad eventuali criticità, in termini di sparatorie, qualità delle classi, struttura del level design e impostazione della campagna. In attesa della recensione, in arrivo nei prossimi giorni, potete ulteriormente approfondire tutto ciò che riguarda il titolo prodotto da Square Enix leggendo il nostro provato di Outriders per avere un quadro ancora più chiaro dell'opera. Come purtroppo spesso accade al lancio di titoli incentrati sul Multiplayer Online di vasta portata, ci sono stati gravi problemi ai server di Outriders andati Offline per volontà di People Can Fly, in modo così da risolvere al meglio la situazione scusandosi nel frattempo per i disagi.

