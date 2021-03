Outriders: abilità, equipaggiamenti e tattiche endgame del Piromante nel nuovo video

Come preannunciato sui social nei giorni scorsi, i ragazzi di People Can Fly pubblicano un nuovo video gameplay che descrive con dovizia di particolari le abilità e le tattiche avanzate del Fire Witch, una delle tanti ramificazioni endgame della classe Piromante di Outriders.

Il nuovo trailer confezionato dagli autori polacchi prende spunto dalle abilità del Fire Witch per fornire una visione d'insieme sulle personalizzazioni e sui potenziamenti da applicare al nostro alter-ego nelle fasi avanzate delle attività da compiere su Enoch, sia da soli che nelle lobby del multiplayer cooperativo.

La sola campagna principale, infatti, nella maggior parte dei casi non sarà sufficiente per costruire le build più avanzate, ossia con slot per armi, abilità e armature interamente occupati da oggetti Leggendari: chi vorrà cimentarsi in questa impresa dovrà addentrarsi nelle regioni più pericolose della Frontiera e fare appello al proprio coraggio per ingaggiare battaglia contro gli abomini che imperversano nelle Spedizioni di Outriders.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, ma prima vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile da domani, giovedì 1 aprile, su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, gratis dal day one su console Xbox con Game Pass. In coincidenza del lancio dello sparatutto sci-fi di People Can Fly e Square Enix vi terremo compagnia sul canale Twitch di Everyeye con diversi streaming su Outriders.