Outriders: appuntamento a domani per seguire il Broadcast #5 in nostra compagnia su Twitch

Domani, mercoledì 24 febbraio 2021, gli sviluppatori di Outriders terranno il quinto episodio del loro Broadcast, l'evento digitale attraverso il quale vengono mostrate al pubblico tutte le novità in termini di gameplay dello sparatutto.

Se siete ansiosi di scoprire tutti i dettagli sulla demo gratuita del gioco e su quello che ci aspetta nella sua versione completa, sappiate che sul canale Twitch di Everyeye andremo in onda a partire dalle ore 17:00 e commenteremo in italiano l'evento di People Can Fly. Vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti appuntamenti su Twitch dei prossimi giorni, durante i quali proveremo in diretta anche la demo di Outriders.

Ecco di seguito tutte le prossime live sul nostro canale Twitch:

Mercoledì 24 febbraio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Mottura

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Outriders Broadcast #5

Ore 21:00 - Serata con Fossa

Giovedì 25 febbraio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - Animal Crossing: arriva Mottura

Ore 21:00 - Outriders Demo

Per chi non lo sapesse, la demo gratuita di Outriders sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 25 febbraio 2021 solo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Il titolo arriverà anche su Google Stadia, piattaforma sulla quale la demo non verrà pubblicata.