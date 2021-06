Outriders, arriva la patch per la difficoltà: i dettagli da People Can Fly

Con Square Enix piacevolmente colpita dal successo di Outriders su Xbox Game Pass, prosegue il supporto post lancio offerto dagli sviluppatori di People Can Fly allo shooter.

In particolare, la software house ha finalmente offerto aggiornamenti sulla pubblicazione della patch di intervento sul livello di difficoltà di Outriders. Originariamente promesso per la seconda metà di maggio, l'update non è stato ancora reso disponibile, ma il suo debutto dovrebbe essere ormai imminente. Con un messaggio, People Can Fly rende infatti nota l'intenzione di modificare il sistema di drop degli equipaggiamenti Leggendari con il prossimo aggiornamento.

In particolare, la frequenza di drop di tali item sarà raddoppiata, ma non solo. Ogni oggetto Leggendario potrà essere ottenuto in qualsiasi scontro, con le armi e gli equipaggiamenti che non saranno più associati a nemici di specifici livelli. Inoltre, il team ha elaborato una meccanica specificatamente volta a ridurre il rischio di drop di oggetti già presenti nell'inventario dei giocatori, con la possibilità di tentare la sorte una seconda volta. In aggiunta, sono state modificate anche le dinamiche di Loot correlate ad alcuni Boss di Outriders.



Con la prossima patch dello shooter, il titolo dovrebbe dunque presentarsi maggiormente equilibrato, dopo l'improvviso incremento di difficoltà presentatosi in fase di supporto post lancio.