Outriders arriva finalmente anche in Xbox Game Pass per PC

Ci sono voluti sei mesi, ma alla fine Outriders - looter shooter sviluppato da People Can Fly per conto di Square Enix - è riuscito a trovare la strada per il catalogo di Xbox Game Pass su PC.

Outriders ha fatto il suo debutto in Xbox Game Pass per console e cloud immediatamente al day-one dello scorso primo aprile. Sei mesi dopo, Square Enix e People Can Fly hanno finalmente confezionato un'edizione per il Windows Store, che a partire da domani 19 ottobre potrà essere acquistata singolarmente oppure giocata senza alcun costo aggiuntivo su Windows 10 e 11 da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per PC e Game Pass Ultimate.

Coloro che hanno già cominciato e affrontato l'avventura su Xbox One e Xbox Series X|S saranno felici di sapere che potranno trasferire i propri progressi su PC e ricominciare a giocare a Outriders esattamente da dove lo avevano lasciato. Non è consentito, purtroppo, il trasferimento dei salvataggi dalle piattaforme PlayStation e dagli altri store per PC, come Steam. Presente all'appello senza limitazioni, invece, il cross-play tra le piattaforme di gioco, che può essere abilitato o disabilitato a totale discrezione del giocatore.

Outriders, per chi non lo sapesse, è un looter shooter cooperativo per tre giocatori ambientato su un pianeta alieno ostile, chiamato Enoch. Le quattro classi giocabili - Mistificatore, Piromante, Devastatore e Tecnomante - si distinguono tra loro per talenti e poteri speciali. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Outriders.