Outriders potrebbe arrivare in ritardo, uscirà a febbraio 2021?

Square Enix non ha ancora annunciato la data di uscita di Outriders, il gioco è attualmente previsto per le festività natalizia ma un leak sembra aver svelato la nuova data... leggermente più lontana del previsto.

Sulla pagina Steam del gioco è infatti possibile notare che il campo legato alla data di pubblicazione è stato aggiornato da Holiday 2020 a 2 febbraio 2021, che sia dunque proprio questo il giorno scelto per la pubblicazione di Outriders? E' presto per dirlo e Square Enix come detto non ha ancora confermato nulla in merito. Preordinando Outriders su Steam riceverete anche il pacchetto Hell's Rangers che include i completi maschili e femminili degli Hell's Rangers, aarsenale di 11 armi uniche degli Hell's Rangers, mod e decalcomanie per i veicoli degli Hell's Rangers.

Outriders è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Mentre l’umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un’incredibile avventura su questo pianeta ostile. Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, ti lascerai i bassifondi e le baraccopoli della prima città alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale.