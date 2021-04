Outriders: in arrivo un depotenziamento per Tecnomante e Mistificatore

A poche ore dall'annuncio di una corposa patch di Outriders in arrivo nelle prossime settimane, People Can Fly ha anche annunciato un'importante serie di modifiche che verranno presto accolte dallo sparatutto in terza persona senza che vi sia il bisogno di scaricare un aggiornamento.

Le modifiche in questione dovrebbero arrivare nel corso della nottata e coinvolgeranno diversi aspetti del gioco senza che i giocatori debbano effettuare alcun tipo di download: il team di sviluppo ha infatti studiato un sistema per apportare questo genere di cambiamenti direttamente sui server e rendere così la pubblicazione dei fix molto più rapida. Tra le principali novità troviamo un depotenziamento delle classi del Tecnomante e del Mistificatore e, nello specifico, l'hotfix punta a bilanciare le abilità che potenziano temporaneamente l'efficacia dei proiettili. Ad essere risolto sarà anche il bug che permette di ripetere alcune missioni secondarie legate alle taglie e alle cacce e grazie al quale si possono accumulare con relativa facilità degli equipaggiamenti leggendari. Per chi è invece già arrivato all'endgame, verrà ridotto il tempo massimo di completamento di alcune Spedizioni.

In attesa di conoscere i dettagli più precisi sulla patch in arrivo, vi ricordiamo che People Can Fly regalerà un bundle a tutti i giocatori di Outriders.