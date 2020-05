Outriders: in arrivo uno show digitale con scene di gameplay inedite

Premuratisi di mostrarci delle immagini sulle classi personaggio di Outriders, i ragazzi di People Can Fly e le alte sfere di Square Enix riguadagnano le nostre pagine per svelare una nuova serie di eventi digitali a cadenza mensile che offriranno tante informazioni e scene di gameplay inedite sullo sparatutto sc-fi.

Similarmente a quanto fatto da Naughty Dog con i video diari di The Last of Us Parte 2, anche gli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment sfrutteranno la vetrina mediatica dell'Outriders Broadcast per illustrare i punti salienti del loro sparatutto crossgen.

Ogni episodio del Broadcast approfondirà così le varie caratteristiche della dimensione oscura e selvaggia delle Frontiere di Enoch. Il primo capitolo di Outriders Broadcast sarà disponibile da giovedì 28 maggio alle ore 18:00 italiane. Il filmato mostrerà delle scene di gioco inedite e nuove aree da esplorare, ma svelerà anche i poteri delle classi dei personaggi e degli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto.

Il direttore creativo di People Can Fly, Bartek Kmita, spiega che gli oltre 250 dipendenti della compagnia si stanno dando da fare per rispettare le tempistiche di lancio di Outriders e che la loro passione per questo titolo trasparirà nei video Broadcast, con tante sorprese in serbo per chi guarda con interesse a questo titolo.

In cima alla notizia trovate il teaser trailer del primo filmato della serie Broadcast. Square Enix ribadisce inoltre che il lancio di Outriders, nonostante le difficoltà legate alla riorganizzazione in remoto del lavoro di People Can Fly per l'emergenza Coronavirus, continua ad essere previsto per fine 2020 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.