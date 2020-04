Outriders in azione: abilità e attacchi in scampoli di gameplay dell'RPG cross-gen

La classe del Trickster , ad esempio, ha la possibilità di utilizzare la Temporal Slice per causare l'esplosione dei propri avversari, con tanto di effetti in stile raggi X. A sua disposizione anche la Slow Trap , con la quale rallentare gli attacchi ostili. In linea generale, attivare un attacco corpo a corpo mentre si accelera consentirà di effettuare un possente attacco in salto con un effetto ad area. I Devastator potranno invece evocare appuntiti spuntoni direttamente dal terreno, tramite i quali impalare i nemici. Collateralmente, per i giocatori che in questi giorni stanno sfruttando Zoom per comunicare con i propri amici, la software house ha messo a disposizione due sfondi a tema Ouriders . Per maggiori informazioni sul titolo di People Can Fly, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il nostro provato di Outriders .

Pubblicati tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, questi ultimi si concentrano sugli attacchi e le abilità speciali che i giocatori avranno modo di sfoggiare all'interno del titolo. Visionabili direttamente in calce a questa news, le clip video consentono di vedere in azione i possibili alter ego videoludici plasmati dal team di People Can Fly .

