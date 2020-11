Outriders: la bontà del design di armi, armature e creature aliene in nuove immagini

Dopo aver mostrato in video Outriders tra endgame e Spedizioni, i ragazzi di People Can Fly testimoniano l'ottimo lavoro svolto su armi, armature e creature aliene di Outriders in una serie inedita di immagini.

Gli ultimi scatti condivisi dagli sviluppatori polacchi e da Square Enix ci permettono di sbirciare tra gli elementi di equipaggiamento di alto livello che saremo in grado di sbloccare, e potenziare liberamente, addentrandoci nelle regioni più remote delle Frontiere di Enoch, le aree interconnesse dell'esotico mondo di Outriders.

Come più volte sottolineato dagli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment, il progetto di Outriders non è un GAAS e promette di offrire un'esperienza completa sin dal giorno di commercializzazione. Pur sganciandosi dalla logica dei cosiddetti Giochi come Servizio (o a sviluppo continuo), People Can Fly ha comunque l'ambizione di costruire un ecosistema di missioni, attività e modalità in costante evoluzione, con equipaggiamenti da acquisire e poteri da migliorare per mantenere sempre fresca l'esperienza ludica tra progressione e combat system tattico.

Solo dal 2 febbraio 2021, però, capiremo se le ambizioni nutrite dagli sviluppatori europei troveranno corrispondenza nei contenuti offerti a coloro che acquisteranno al lancio Outriders su PC, PS4, Xbox One, PS5 o Xbox Series X|S. Nel frattempo, date un'occhiata alle nuove immagini e, qualora l'aveste perso, al nostro approfondimento su endgame e classe Tecnomante di Outriders.