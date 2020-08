Outriders: il terzo Broadcast commentato su Twitch domani dalle 17:30

A partire dalle ore 17:30 di domani, martedì 25 agosto, la redazione di Everyeye.it seguirà su Twitch il terzo Broadcast di Outriders. Per l'occasione, commenteremo insieme a voi le ultime novità che riguarderanno il gameplay e i contenuti del prossimo, ambizioso action sci-fi di Square Enix e People Can Fly.

Il nuovo appuntamento mediatico pianificato dalla software house di Bulletstorm e Gears of War Judgment si focalizzerà sul Technomancer, una delle quattro classi che avremo modo di interpretare ed evolvere esplorando la Frontiera di Outriders in solitaria o insieme ai propri amici.

Sempre nel corso dell'evento digitale, i ragazzi di People Can Fly promettono di accompagnarci in un veloce "giro turistico" tra le attrazioni più esotiche e interessanti del mondo alieno di Outriders, con sullo sfondo le numerose attività che dovremo svolgere per acquisire le armi, le abilità e le tecnologie necessarie all'evoluzione del proprio alter-ego.

Durante il terzo Broadcast di Outriders si avrà inoltre l'opportunità di analizzare la struttura strategica della componente cooperativa, un elemento centrale dell'impianto ludico, narrativo e prettamente contenutistico ideato dagli sviluppatori polacchi. Se desiderate partecipare a questo evento e a tutti gli altri appuntamenti che andranno a caratterizzare il nostro palinsesto, vi consigliamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e, attraverso l'attivazione della campanella, ricevere gli avvisi che vi notificheranno l'imminente inizio delle trasmissioni in compagnia di Fossa e della nostra redazione.