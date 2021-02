Outriders: il quinto Broadcast ci ha presentato la demo gratis, in uscita domani

Come largamente preannunciato, il quinto Broadcast di Outriders andato in onda oggi 24 febbraio è stato interamente dedicato alla demo gratis che verrà pubblicata domani 25 febbraio su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

La trasmissione condotta dai ragazzi di People Can Fly si è quindi concentrata sulle attività che i giocatori potranno affrontare gratuitamente, per un totale di circa tre ore che coincidono con il prologo e il capitolo d'apertura dell'avventura intera che arriverà sugli scaffali il prossimo primo aprile. I partecipanti potranno provare tutte e quattro le classi di Outriders - Mistificatore, Piromante, Devastato e Tecnomante - ma il livello massimo raggiungibile sarà il 7 e sarà applicato un limite alla risorse accumulabili per preservare il bilanciamento dell'esperienza finale. Questo perché i progressi conseguiti della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo, a patto che l'acquisto venga effettuato sulla stessa piattaforma su cui è stata giocata la demo. Volendo, i partecipanti potranno anche testare le funzionalità cross-play in Beta e giocare con gli amici in possesso di altre piattaforme di gioco.

Il preload non è previsto, ma è già stato reso noto che la demo peserà 22 GB su console e 24 GB su PC. Su Google Stadia, purtroppo, non verrà pubblicata, nonostante l'uscita del gioco completo sia fissata in contemporanea con tutte le altre piattaforme. Le immagini, in ogni caso, valgono più di mille parole, pertanto vi lasciamo alla replica integrale del broadcast disponibile in apertura di notizia.