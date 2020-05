Outriders Brodcast in compagnia di Fossa e GiornoGaming sul canale Twitch di Everyeye

La tarda primavera videoludica si annuncia ricca di eventi e domani sarà la volta di Outriders Broadcast nel quale verranno svelate le prime informazioni sul prossimo progetto di People Can Fly e Square Enix. Come sempre, seguiremo l'evento sul canale Twitch di Everyeye in compagnia di Fossa e Giorno.

Giovedì 28 maggio infatti gli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment sfrutteranno la vetrina dell'Outriders Broadcast per svelare i primi dettagli sul loro sparatutto crossgen. A partire dalle 17:30 andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye una speciale live per seguire l'evento e scoprire insieme le caratteristiche della dimensione oscura e selvaggia delle Frontiere di Enoch. Durante lo show verranno mostrate scene di gioco inedite e nuove aree da esplorare, nonché i vari poteri delle classi dei personaggi e gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto.

La conduzione dell'evento è demandata al nostro frontman Francesco Fossetti con la speciale compagnia di GiornoGaming. Come sempre sarà possibile interagire con la redazione di Everyeye e con la nostra magnifica community. Prima di salutarvi, vi ricordiamo l'unico requisito per partecipare: se non lo avete ancora fatto lasciate un follow al canale Twitch di Everyeye e attivate le notifiche per non perdervi nemmeno un minuto. Vi aspettiamo!