Outriders e il bug dell'inventario: inizia la fase di ripristino, ma non per tutti

Gli sviluppatori di People Can Fly danno ufficialmente inizio alle operazioni che serviranno a risolvere il bug dell'inventario di Outriders, uno dei problemi più fastidiosi in cui sono incappati gli utenti che stanno esplorando la Frontiera di Enoch dal lancio dello sparatutto sci-fi.

Con un approfondimento pubblicato sulle pagine del subreddit ufficiale di Outriders, la software house polacca descrive nel dettaglio gli interventi compiuti e specifica di aver dato inizio alla prima fase di ripristino del personaggio e dell'inventario per coloro che fanno parte del "Gruppo A".

Per "Gruppo A", People Can Fly intende tutti quei giocatori che sono stati coinvolti nella cancellazione totale del proprio personaggio o dell'inventario e non sono più in grado di accedervi, con ripetuti messaggi di errore che notificano l'impossibilità a connettersi ai server del titolo. La fase di ripristino, quindi, richiederà del tempo per essere ultimata, di conseguenza gli autori polacchi invitano tutti gli appassionati a pazientare prima che l'intervento coinvolga l'intera platea di giocatori incappati in questo grave bug.

Gli sviluppatori, inoltre, confermano che al momento del ripristino i giocatori riceveranno delle versioni "god roll" degli equipaggiamenti persi, come forma compensatoria per i disagi causati dal bug. Il nuovo equipaggiamento scalerà in base al proprio livello raggiunto: se al momento del wipe dell'inventario, ad esempio, l'arsenale scomparso era di livello 10 e il proprio personaggio si trova ora al livello 30, le armi e gli oggetti restituiti saranno di livello 30. In attesa della conclusione di questo delicato processo di ripristino, vi rimandiamo alla nostra recensione di Outriders tra storia endgame e comparto tecnico.