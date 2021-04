Outriders: un bug ha spazzato via l'inventario di alcuni giocatori

Sebbene Outriders stia riscuotendo un discreto successo sia da parte del pubblico che della critica, non possiamo certo dire che il prodotto sia esente da piccole problematiche che stanno inficiando l'esperienza dei giocatori. Tra queste pare vi sia un grave bug che, al suo verificarsi, elimina tutto l'equipaggiamento.

Attualmente gli sviluppatori sono al lavoro per approfondire la questione e trovare al più presto una soluzione definitiva al problema, la cui causa specifica è ancora sconosciuta. Inizialmente si pensava che il problema potesse verificarsi esclusivamente nelle partite dei giocatori in cerca di alleati per la coop tramite il sistema di matchmaking, ma c'è chi è caduto vittima del bug anche dopo aver collaborato con i propri amici. Insomma, in qualche modo la modalità cooperativa è coinvolta ma non è chiaro cos'è che attivi questo fastidioso problema. In ogni caso gli sviluppatori hanno invitato i pochi giocatori che si sono ritrovati senza le armi ottenute con fatica e messe da parte nell'inventario a contattarli per fare in modo che il loro account venga riportato a prima che il bug si verificasse. People Can Fly ha inoltre fatto sapere che l'obiettivo principale è ora quello di stabilizzare i server e che inizierà a lavorare sodo sul fix di questo bug solo in un secondo momento. Nel caso in cui si dovesse procedere con il ripristino dei singoli account coinvolti, inoltre, le tempistiche potrebbero prolungarsi ulteriormente.

Sapevate che gli sviluppatori hanno diffuso un piccolo trucco che dovrebbe migliorare la modalità coop di Outriders su Xbox One e Series X|S? Sembrerebbe inoltre che il cross-play tra PC e console stia per fare il proprio ritorno.