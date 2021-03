Outriders: l'ultimo Cinematic Trailer ci ricorda che 'non si torna indietro' da Enoch

Forti dell'interesse suscitato negli appassionati con il successo della Demo di Outriders, i ragazzi di People Can Fly guardano con fiducia al lancio e confezionano un suggestivo cinematic trailer incentrato sugli eventi da vivere interpretando gli esploratori della Frontiera di Enoch.

Diversamente dalle altre finestre comunicative aperte in queste settimane, questa volta gli autori polacchi si concentrano sulla storia e sulle emozioni restituite agli appassionati che, dopo la Demo Estesa, desiderano immergersi nelle atmosfere di questo titolo.

Nel corso dell'avventura avremo così modo di assistere agli sconvolgimenti provocati su Enoch nei trent'anni trascorsi dall'arrivo dei primi coloni umani. A causa del fenomeno alieno dell'Anomalia, ogni umano o creatura di Enoch che vi entra in contatto viene trasformato in un essere mutante. A rendere ancora più pericolosa la missione dei coloni ci penseranno anche i criminali e le fazioni in guerra per il controllo delle preziose risorse energetiche del pianeta.

Già che ci siamo, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alle impressioni sulla Demo di Outriders, con tutte le considerazioni e le analisi di Giovanni Panzano sulla versione dimostrativa dello sparatutto sci-fi che si accinge a sbarcare il prossimo 1 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.