Outriders: le classi personaggio dello sparatutto crossgen in nuovi scatti

Gli sviluppatori di People Can Fly ci riportano nel mondo alieno di Outriders attraverso delle immagini che mostrano le diverse classi personaggio interpretabili nel loro ambizioso sparatutto sci-fi per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Outriders è uno sparatutto cooperativo ambientato in una dimensione fantascientifica oscuro e realizzato sotto l'egida di Square Enix. Il nostro compito sarà quello di prendere parte alle operazioni di colonizzazione avviate dagli umani per conquistare le Frontiere di Enoch e i pericoli che si celano nelle giungle e nei bizzarri biomi di questo pianeta alieno.

Ciascun giocatore assumerà perciò i panni di un Outrider, un guerriero capace di attingere alla misteriosa energia che scaturisce dal pianeta con il fenomeno noto come l'Anomalia. Ciascuna classe personaggio vanterà un suo set specifico di abilità, equipaggiamenti e strategie che, nelle intenzioni di People Can Fly, consentirà ai fan degli sparatutto co-op di personalizzare in maniera profonda la propria esperienza di gioco. In una delle immagini odierne, ad esempio, è possibile scoprire i tratti caratteristici di tre delle quattro classi accessibili all'uscita del titolo, ovvero Pyromancer, Trickster e Devastator.

L'annuncio della data di lancio ufficiale di Outriders, si spera, dovrebbe avvenire nel corso della Summer Game Fest, magari attraverso un nuovo filmato dimostrativo che ci aiuti a familiarizzare con le dinamiche di gameplay e conoscere i contenuti di questo titolo crossgen. Intanto, vi lasciamo al nostro speciale su Outriders, lo shooter degli autori di Bulletstorm.