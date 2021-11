Outriders: un colossale update gratis al centro del Broadcast del 15 novembre

Nonostante sia in giro da molti mesi ormai, Outriders non ha ancora ricevuto delle aggiunte contenutistiche di rilievo. Il tempo trascorso dal lancio dello scorso aprile è stato principalmente sfruttato dagli sviluppatori per correggere il tiro risolvendo una moltitudine di problemi e bilanciando il gameplay.

Il digiuno contenutistico sta tuttavia per terminare, dal momento che i ragazzi di People Can Fly e Square Enix si sentono finalmente pronti per svelare il prossimo grande capitolo della storia del looter shooter. Alle ore 18:00 di lunedì 15 novembre andrà in onda un nuovo Broadcast che presenterà quello che è stato definito come un colossale aggiornamento gratuito per Outriders, chiamato "New Horizon". Oltre ad un primo sguardo ai contenuti in arrivo, il Broadcast offrirà inoltre una panoramica di tutti i miglioramenti apportati al gioco sin dall'uscita ad aprile scorso.

People Can Fly non ha svelato null'altro in merito all'update New Horizon, in compenso abbiamo ottenuto un assaggio grazie al trailer del Broadcast che potete visionare anche voi in apertura di notizia. Outriders, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Può essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day-one.