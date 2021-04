Outriders: come accedere alla mappa del mondo per spostarsi tra le zone

Il nuovo sparatutto cooperativo sci-fi di People Can Fly sembra essere partito col piede giusto, con un lancio da record su Steam nonostante alcuni problemi di Outriders con il Cross Play. In questa guida vi daremo alcune informazioni utili sull'utilizzo della mappa di gioco.

La componente esplorativa è molto importante in Outriders, dal momento che il gioco mescola le meccaniche degli sparatutto a quelle tipiche dei GDR open-world. Se avete mancato qualche quest secondaria, volete accumulare più loot oppure semplicemente incontrarvi con gli amici, dovete sapere come tornare alla mappa del mondo per potervi orientare al meglio tra le regioni del pianeta iper-evoluto che fa da sfondo all'opera fantascientifica di People Can Fly.

In Outriders ci sono due mappe principali: la mappa della regione e la mappa del mondo. La prima è accessibile interagendo con un qualsiasi terminale del viaggio rapido, oppure dal menu del gioco, ed è ricca di informazioni utili sulla regione in cui vi trovate e i vostri obiettivi attuali. Usando il viaggio rapido potrete spostarvi da un punto all'altro dentro quell'area, limitatamente ai punti che lo consentono e secondo una rete di collegamenti prestabilita: ad esempio, se vi trovate a Rift Town e usate un terminale di viaggio rapido, potrete muovervi solamente all'interno di quella regione.

Per spostarvi da una regione all'altra dovrete ricorrere alla seconda mappa, quella del mondo.

Aprire la mappa del mondo in Outriders

Dopo il prologo, continuando la storia principale, vi accorgerete che il gioco comincerà ad aprirsi. Inizialmente la narrazione procede in modo abbastanza lineare, portandovi di città in città a caccia di nemici mentre proseguite nella missione principale. Qualche quest secondaria ci sarà, ma nelle prime ore di gioco si tratterà di svolgere giusto un paio di incarichi semplici prima di continuare a spostarvi. Una volta raggiunta Trench Town, però, le cose cominciano a cambiare e sarete vi ritroverete per le mani una quantità notevole di missioni secondarie, ricerche di collezionabili, taglie e molto altro. Ecco perché, inevitabilmente, vorrete tornare in una regione precedente usando la mappa del mondo.

Tutto quello che dovete fare a questo punto è trovare Jakub. Questo personaggio si trova sempre nell'area centrale della città, proprio dove potete accedere anche al vostro baule personale dell'equipaggiamento. Lo troverete facilmente a Rift Town, a Trench Town e negli altri hub. Parlategli quando non avrà più incarichi relativi alla missione principale e ditegli che è tempo di andare. Questa opzione di dialogo aprirà per voi la mappa del mondo, consentendovi di viaggiare da una regione all'altra per completarne l'esplorazione o svolgere le missioni secondarie che avete tralasciato!

