Outriders: ecco come funzionerà il ripristino dell'inventario per le vittime del bug

Sebbene l'ultima patch di Outriders abbia risolto il fastidioso problema del wipe dell'inventario, tutti i giocatori afflitti dal bug non hanno ancora riavuto gli oggetti persi e il team di sviluppo ha fornito qualche dettaglio su come avverrà la restituzione di armi ed armature.

Stando a quanto dichiarato su Twitter da People Can Fly, non vi è alcun bisogno di segnalare agli sviluppatori la perdita di oggetti dall'inventario, dal momento che uno strumento in possesso del team permette di analizzare tutti i dati dei giocatori e di individuare chi è stato colpito dalla problematica. Questo significa che per ottenere nuovamente gli oggetti spariti dal vostro zaino non dovete far altro che restare in attesa, poiché nel corso dei prossimi giorni potreste avviare il gioco e ritrovarvi con tutti gli oggetti smarriti nella schermata dell'inventario.

Purtroppo non si hanno ancora informazioni specifiche sui tempi necessari alla risoluzione del problema, ma siamo sicuri che People Can Fly non mancherà di aggiornare i propri utenti sui progressi fatti e, magari, con una finestra temporale per il fix.

