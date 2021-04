Outriders: come rigiocare le missioni per ottenere equipaggiamento extra

Uno dei punti centrali dell'esperienza di gioco di Outriders è basato sulla costante ricerca di armi ed equipaggiamento con caratteristiche sempre migliori delle precedenti, soprattutto per quanto riguarda le numerose armi leggendarie di Outriders, in modo da aumentare sempre di più la propria potenza di fuoco.

Uno dei metodi principali che si possono utilizzare per ottenere l'equipaggiamento sopracitato è tramite il completamento delle missioni del gioco, ciascuna delle quali prevede come ricompensa un certo quantitativo di risorse e nuove armi. Tutte le missioni si dividono in principali, ovvero quelle che permettono di proseguire all'interno della trama, e secondarie, che sono invece degli incarichi minori, e sulla carta entrambe le tipologie di missioni sembrerebbero non essere ripetibili. Nonostante questo, tuttavia, esiste comunque un modo per poter ripetere missioni già completate, siano esse principali o secondarie, in modo tale da ottenere nuovo loot una volta portate a termine.

Rigiocare missioni principali

La maggior parte delle missioni principali, utili per avanzare all'interno della trama del gioco, si sviluppano attraverso una serie di scontri a fuoco con numerosi avversari e, tipicamente, una sorta di boss di fine livello. Una volta sconfitto anche quest'ultimo verrete quindi ricompensati con risorse ed equipaggiamento in base al livello del nemico affrontato. L'unico modo per poter giocare nuovamente una missione principale è seguendo questa semplice procedura:

Effettuate l'accesso al menu della lobby della partita

Selezionate l'opzione Apri Punto Storia

Scegliete la missione che volete rigiocare e continuate la partita

In questo modo potrete riprendere il gioco partendo dall'inizio della missione selezionata, ma utilizzando il vostro personaggio attuale e livello del mondo attuali. Così facendo potrete quindi affrontare nuovamente nemici e boss di livello sempre più alto, cosa che vi garantirà drop di maggiore qualità: questa tecnica è quindi molto utile per farmare equipaggiamento. Dopo aver terminato la missione rigiocata, tornare alla schermata della lobby e scegliete il punto storia corretto per riprendere a giocare da dove avevate lasciato.

Rigiocare missione secondaria

Il procedimento per poter rigiocare le missioni secondarie opzionali, le quali oltre a fornire drop come ricompensa permettono anche di sbloccare nuove aree del mondo e nuovi punti di viaggio rapido, è decisamente meno complesso e più intuitivo del precedente. Tutto quello che dovrete fare sarà parlare con l'NPC che vi ha fornito la missione che intendete rigiocare per la prima volta, e selezionare l'opzione corretta. Come nel caso delle missioni principali, anche stavolta potrete rigiocare la missione mantenendo il vostro personaggio e livello del mondo attuale.