Outriders: come sbloccare gratis l'emote guarda che mosse

Se avete iniziato da poco a giocare Outriders su PC, Google Stadia o console (magari grazie al suo arrivo sin dal day one su Xbox Game Pass per One e Series X|S), sappiate che il team di sviluppo sta consentendo a tutti gli utenti di sbloccare in maniera completamente gratuita un'emote chiamata 'guarda che mosse'.

Predisposizione dell'account Square Enix

Il primo passaggio da seguire è quello di collegarsi al sito ufficiale di Square Enix e, dopo aver effettuato l'accesso o aver creato un account nuovo di zecca, visitare la pagina relativa alla gestione degli account collegati. In questa schermata è possibile vedere nella parte alta i profili ai quali è già stato effettuato il link e in quella bassa i tasti attraverso i quali si può avviare la procedura di collegamento (è probabile che abbiate già effettuato questi passaggi in occasione del lancio di Hitman 3). Il nostro consiglio è quello di fare in modo che tutti i vostri account siano associati allo stesso profilo Square Enix, così da sbloccare la ricompensa gratuita e al tempo stesso facilitare l'utilizzo del cross-save per Outriders e tutti i futuri giochi pubblicati dall'azienda che supporteranno questa feature.

Aggiunta dell'emote gratis all'inventario

Una volta collegata la vostra piattaforma di riferimento all'account Square Enix, non dovete effettuare il login all'interno del gioco poiché questo avverrà in maniera automatica. Avviate quindi il gioco sul vostro dispositivo (PC, console o Stadia) e recatevi nella schermata di selezione del personaggio. In questo menu potete notare un banner a tema Square Enix nell'angolo in basso a destra: cliccateci sopra per avviare la sincronizzazione con il vostro account e sbloccare automaticamente l'emote. Così facendo l'animazione verrà aggiunta al vostro inventario e potrete equipaggiarla tramite il menu della personalizzazione.

