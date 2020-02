Outriders sarà completo al lancio, confermata l'uscita su PS5 e Xbox Series X

Dopo aver assistito alla presentazione di Outriders, molti hanno subito associato il gioco a Destiny e altri looter shooters proposti come GaaS (giochi come servizi), in realtà le cose non stanno così e Outriders offrirà un'esperienza completa sin dal lancio.

Szymon Barchan, Lead Narrative Designer di People Can Fly, è stato intervistato da VG247.com e in questa occasione ha dichiarato che Outriders è in fase di sviluppo dal 2015, all'epoca il trend dei giochi live service non aveva ancora preso piede e dunque si è scelto di non optare per quella direzione.

Il Lead Level Designer Rafal Pawlowski aggiunge che: "Outriders non è un gioco live, al lancio avremo una campagna e il supporto multiplayer, sarà un un prodotto pacchettizzato completo in ogni sua parte", questo non vuol dire in ogni caso che People Can Fly non abbia in programma eventi e contenuti aggiuntivi per espandere il gioco, al momento però è troppo presto per parlarne.

Outriders è una IP molto importante per Square Enix e per lo studio, da qui la scelta di adattare la data di uscita al lancio di PS5 e Xbox Series X, con l'obiettivo di godere di una maggiore visibilità. Il gioco sarà disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.