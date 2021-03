Outriders: confermati la patch del day one e l'orario di apertura dei server

A poche ore dall'inizio del preload di Outriders su Xbox Series X|S e Xbox One, People Can Fly ha confermato che il suo sparatutto cooperativo riceverà un nuovo aggiornamento giusto in tempo per il day one.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato che in prossimità del giorno di lancio verrà pubblicato il primo aggiornamento del gioco che avrà l'obiettivo di sistemare alcuni bug minori, migliorare il framerate durante i filmati e correggere un problema legato al movimento della telecamera durante la corsa riscontrato da alcuni giocatori della demo gratuita. Come se non bastasse, il titolo riceverà anche un secondo aggiornamento tra qualche settimana e questa volta i miglioramenti riguarderanno altri bug minori. In ogni caso People Can Fly ha dichiarato che eventuali bug gravi verranno sistemati immediatamente tramite hotfix e non ci sarà bisogno di attendere la seconda patch per una correzione.

Per quello che riguarda invece l'orario di apertura dei server, i giocatori italiani potranno iniziare ad avviare Outriders alle ore 17:00 del 1 aprile 2021, giorno in cui il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi per le seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

Sapevate che People Can Fly prenderà dei particolari provvedimenti nei confronti dei cheater di Outriders?