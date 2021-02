Outriders: cosa conterrà la Demo Estesa? Tutte le novità nel Broadcast del 24 febbraio

Square Enix annuncia un nuovo Broadcast di Outriders: nel prossimo video approfondimento su questa ambiziosa avventura sparatutto votata al multiplayer cooperativo, gli sviluppatori di People Can Fly illustreranno con dovizia di particolari i contenuti della Demo Estesa per PC e console.

Il quinto video diario della serie Broadcast si concentrerà quindi sulle attività e sugli elementi ludici da provare gratuitamente sulla propria piattaforma d'elezione a partire dal 25 febbraio. Per questo, People Can Fly ha deciso di fissare la pubblicazione di questo video per mercoledì 24 febbraio, dando così modo ai più curiosi di capire cosa li attende una volta varcata la soglia della Frontiera di Outriders con la Demo in arrivo il giorno seguente.

Gli autori di Gears of War Judgment e Bulletstorm riferiscono inoltre che la demo gratuita di Outriders sarà disponibile dalle ore 18:00 del 25 febbraio su PC (Steam), PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In base alle prime informazioni condivise nelle scorse settimane da Square Enix, la Demo Estesa fornirà l'accesso a tutti i contenuti da fruire nelle prime ore della campagna: di conseguenza, sarà possibile conservare i progressi e recuperarli insieme ai set di abilità, armi e personalizzazioni una volta che il gioco sarà disponibile nei negozi, ovvero dall'1 aprile.

Qualora ve le foste perse, eccovi le specifiche minime e raccomandate di Outriders su PC, con tanto di terza opzione Ultra per chi vanterà un PC gaming in grado di eseguire il gioco a 2160p e 60fps.