Outriders: cosa c'è nel DLC Hell's Rangers e come sbloccarlo

In questa breve guida vi spieghiamo cosa contiene il pachetto Hell's Rangers di Outriders e come si fa a sbloccarlo, anche nel caso in cui abbiate perso il pre-order del nuovo sparatutto cooperativo di People Can Fly.

Dopo aver provato Outriders per qualche ora, vogliamo parlare del suo primo contenuto aggiuntivo, il Content Pack Hell's Rangers. Questo DLC era disponibile insieme al pre-order del gioco e adesso vi spiegheremo cosa comprende e come fare per riscattarlo.

All'interno del pacchetto troverete:

I completi d’equipaggiamento maschili e femminili degli Hell’s Rangers.

maschili e femminili degli Hell’s Rangers. L’arsenale di 11 armi uniche degli Hell’s Rangers.

degli Hell’s Rangers. Le mod e le decalcomanie per i veicoli degli Hell’s Rangers.

Questa la lista dettagliata delle armi:

Mitraglietta del Rinnegato

Fucile d'assalto del Rinnegato

Mitragliatrice del Rinnegato

Fucile doppia azione del Rinnegato

Fucile tattico del Rinnegato

Fucile a pompa del Rinnegato

Coppia di pistole del Rinnegato

Fucile a pompa automatico del Rinnegato

Fucile di precisione automatico del Rinnegato

Pistola del Rinnegato

Revolver del Rinnegato

Per chi aveva pre-ordinato il gioco, questa espansione è completamente gratuita. Tuttavia, se non l'avete fatto, non preoccupatevi: l'intero bundle è disponibile per l'acquisto sulla pagina dello store di Steam, Epic o qualunque sia la piattaforma su cui possedete Outriders, per 6,99€. Una nota per chi sta giocando Outriders tramite Game Pass di Xbox: in questo caso non è considerato un pre-order, quindi dovrete necessariamente comprare il pack a parte.

Outriders: come riscattare gli oggetti Hell's Rangers

Come già chiarito da People Can Fly, chi ha acquistato il pre-order del gioco o ha comprato separatamente Hell's Rangers troverà tutti gli oggetti del bundle all'interno del proprio deposito in-game. Ecco come potete individuarlo facilmente:

completate il Prologo del gioco fino ad arrivare a Rift Town, dove troverete il deposito personale Aprite il deposito e accedete alla sezione Inbox, cioè quella della posta in arrivo Qui troverete tutti gli oggetti inclusi nell'Hell's Rangers Pack. Per equipaggiarli però il vostro personaggio dovrà essere come minimo al livello 10

Se vi trovate in un altro luogo della mappa, potreste usare la funzione di viaggio rapido di Outriders per raggiungere in men che non si dica Rift Town e i vostri nuovi oggetti bonus.