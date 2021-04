Outriders: i crash esauriscono lo spazio su hard disk? Un giocatore scopre 23GB di dati

In attesa della patch che risolva il problema dell'inventario di Outriders, dalle pagine di Reddit l'utente conosciuto come Toasteroven mette in guardia i giocatori PC: lo sparatutto sci-fi potrebbe riempire lo spazio su hard disk a causa, a quanto sembra, dei report generati ad ogni crash.

Una volta accortosi dell'insolito e inatteso aumento di dati immagazzinati sul disco rigido del proprio PC gaming, il redditor ha utilizzato il software WinDirStat per analizzare le partizioni degli hard disk e scoperto una cartella "misteriosa" con ben 23GB di dati.

All'utente sono così serviti pochi minuti per capire che la cartella in questione viene richiamata e "popolata" automaticamente dalla versione di Outriders che ha installato sul suo PC per gestire il flusso di dati legati ai crash.

Ad ogni arresto anomalo dell'applicazione di Outriders, il gioco sfrutta tale cartella per memorizzare tutti i rapporti di diagnostica generati dal motore grafico Unreal Engine 4: la cartella in questione, non a caso, si chiama Madness, ossia il nome in codice adottato da People Can Fly nello sviluppo dell'avventura sci-fi. Il riferimento al nome in codice di Outriders lo ritroviamo anche nelle schermate visualizzate ad ogni crash, con l'informazione data i giocatori che "UE4-Madness si è bloccato in modo anomalo".

A dispetto della grande mole di dati riversati su hard disk, si tratterebbe perciò di un problema relativamente "minore" o, comunque, facilmente risolvibile dagli utenti: per riguadagnare quello spazio su disco basta infatti eliminare i file nella cartella "Utenti / *nome account* / AppData / Local / Madness / Saved".

In attesa di capire se People Can Fly interverrà per risolvere questo problema che comporta l'accumulo indiscriminato dei rapporti sugli arresti anomali, ritorniamo idealmente sulle lande aliene di Enoch con la nostra recensione della campagna di Outriders.