Outriders: ecco la data e le novità di gameplay dell'evento 'Oltre la Frontiera'

Attraverso un video teaser che delinea i contenuti del secondo evento digitale della serie Broadcast di Outriders, Square Enix fissano la data del prossimo appuntamento mediatico organizzato da People Can Fly per illustrare le novità di gameplay del loro prossimo action fantascientifico.

Dopo aver tratteggiato i contorni narrativi e ludici di Outriders con il primo Video Broadcast, il prossimo show digitale si chiamerà "Oltre la Frontiera" e contribuirà a fare luce sulla varietà delle ambientazioni e sulla stratificazione delle modalità di gioco accessibili appassionati di action sparatutto.

A detta del colosso videoludico giapponese e degli sviluppatori polacchi, il nuovo episodio della serie Broadcast di Outriders sarà disponibile dalle ore 18:00 italiane di giovedì 2 luglio, con tante scene di gameplay inedite e un approfondimento degli sviluppatori. Nel delineare i contenuti di questo Broadcast, Bartek Kmita di People Can Fly spiega che "Abbiamo creato un mondo di gioco coinvolgente con il giocatore come protagonista. Lascerete il segno nel mondo di Outriders, le vostre azioni e i vostri risultati verranno riconosciuti dagli abitanti delle città e degli insediamenti di Enoch. Il vostro viaggio nelle frontiere selvagge di un mondo che si è iper-evoluto per uccidere l’umanità sarà un’epica storia di potere, scoperta e redenzione".

Il lancio di Outriders è previsto a fine 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e nella doppia edizione per console nextgen rappresentata da PlayStation 5 e Xbox Series X.