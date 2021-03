Outriders Demo: come si disattiva il Motion Blur su PC?

La demo di Outriders, sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly in arrivo in versione completa il prossimo 1 Aprile, è attualmente disponibile su console di vecchia e nuova generazione e su PC, e può essere giocato in cooperativa insieme ad alcuni amici.

Proprio gli utenti di quest’ultima piattaforma, abituati a dover spesso modificare e personalizzare le impostazioni grafiche e visive dei propri giochi preferiti per poter ottenere il massimo delle prestazioni possibili dalla loro macchina videoludica, potrebbero voler disattivare il motion blur, ovvero l’effetto visivo di sfocatura delle immagini in movimento, per migliorare leggermente le performance di Outriders e ridurre il carico di lavoro delle schede con qualche anno sulle spalle. A differenza del solito però la procedura per disattivare il motion blur all’interno della demo di Outriders su pc sembra essere piuttosto complessa, e non si riduce a selezionare un’opzione all’interno del menu delle impostazioni grafiche. Ecco quindi come fare per disattivare la sfocatura e aumentare il numero di fps elaborati dalla vostra scheda grafica.

La prima cosa che dovete fare è aprire la cartella contenente i file di installazione del gioco sul vostro computer, dopodiché seguite il percorso MadnessSavedConfigWindowsNoEditor e aprite il file chiamato Engine.ini con un qualunque editor di testo (anche il semplice blocco note va benissimo). A questo punto spostate il cursore del mouse alla fine dell’ultima riga del file, andate a capo due volte in modo da lasciare una riga completamente vuota e aggiungete al file le seguenti righe di codice:

[SystemSettings]

r.MotionBlur.Max=0

r.MotionBlurQuality=0

r.DefaultFeature.MotionBlur=0

r.DepthOfFieldQuality=0

r.SceneColorFringe.Max=0

r.SceneColorFringeQuality=0

r.DefaultFeature.Bloom=0

r.BloomQuality=0

r.LensFlareQuality=0

r.DefaultFeature.LensFlare=0

r.ToneMapper.GrainQuantization=0

r.ToneMapper.Quality=0

Inserendo queste linee aggiuntive di testo sarete dunque in grado di disabilitare il motion blur e altri effetti non direttamente legati a quest'ultimo, guadagnandone in prestazioni e in pulizia dell’immagine. Nel caso in cui decideste di volerlo riattivare, comunque, vi basterà tornare all’interno dello stesso file e cancellare le righe che abbiamo elencato poco sopra, in modo da far tornare il file al suo stato originale.