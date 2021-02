Outriders, la demo gratis è disponibile: link per il download su PC, PlayStation e Xbox

Come promesso, People Can Fly e Square Enix hanno messo a disposizione la demo gratis di Outriders su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam e GeForce Now.

La demo di Outriders pesa 22 GB su PC e 24 GB su console, e può essere scaricata dai seguenti indirizzi:

*Nel momento in cui vi scriviamo, il download su PlayStation 4 non risulta ancora essere attivo. Si tratta probabilmente di un problema tecnico al quale verrà presto posto rimedio.

Grazie alla demo di Outriders potete giocare all'intero primo capitolo dell'avventura, per un totale di circa tre ore di gameplay per ogni playthrough. Avete libero accesso a tutte e quattro le classi di Outriders - Distruttore, Piromante, Tecnomante e Mistificatore - ma il level cap è fissato a 7 e il numero massimo di risorse accumulabili è limitato. L'obiettivo è quello di preservare il bilanciamento dell'esperienza completa, dal momento che i progressi conseguiti nella demo possono essere importati nel gioco finale, che verrà pubblicato il prossimo 1° aprile su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View, purtroppo, la demo non è stata messa a disposizione.

"Crediamo in una campagna di marketing onesta e trasparente e il modo migliore per mantenere questa promessa è permettere ai giocatori di provare Outriders prima della sua uscita con una demo gratuita sulla piattaforma di loro scelta. In questa grossa demo, è possibile passare diverse ore su Enoch per esplorare le caratteristiche di ciascuna classe, i poteri e le configurazioni dei personaggi. Sarà anche possibile trasferire i progressi nel gioco completo", ha dichiarato Jon Brooke, co-direttore dello studio di Square Enix External Studios. "Quello che i giocatori vedranno nella demo è solo la punta dell'iceberg, è solo l'inizio dell'epico viaggio che vivranno dal 1° aprile".

Nella demo è anche disponibile la modalità multigiocatore in co-op, che si sblocca dopo il prologo e include una versione beta del sistema cross-play che sarà disponibile fin dal lancio.