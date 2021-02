Outriders Demo Gratis: peso, data e orario di uscita, contenuti e molto altro

Con un lungo thread dato in pasto a Twitter, i ragazzi di People Can Fly hanno svelato tutto ciò che bisogna sapere sulla demo gratis di Outriders che verrà pubblicata la prossima settimana. Pronti?

La demo di Outriders (non è una Beta, ci tengono a chiarire gli autori) verrà pubblicata alle ore 18:00 del 25 febbraio su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e PC (via Steam e in streaming su NVIDIA GeForce Now). Nonostante il titolo completo sia destinato ad arrivare anche su Google Stadia in contemporanea con tutte le altre piattaforme, la demo non è attualmente prevista per il servizio cloud gaming di Mountain View. Su PC sarà necessario scaricare 24 GB di dati, mentre su console 22 GB. Non è attualmente previsto il preload.

La demo di Outriders non avrà limiti di tempo e rimarrà a disposizione anche dopo il lancio del gioco. Offrirà il supporto al cross-play in Beta, previa attivazione nel menu delle impostazioni. L'offerta contenutistica prevede il prologo e il capitolo d'apertura dell'avventura completa, che termina con lo scontro con Gauss, il primo nemico Alterato che è possibile incontrare. Pertanto, i giocatori avranno modo di testare solo le varianti iniziali degli equipaggiamenti e combattere solo le forme base dei nemici: People Can Fly promette una varietà molto maggiore nel gioco finale. Saranno disponibili tutte e quattro le classi e tutti e sei gli slot dei personaggi, ma il livello massimo sarà fissato a 7. Il mondo di gioco, invece, potrà progredire fino al World Tier 5: quello dei livelli del mondo è un sistema che regola in maniera dinamica la difficoltà dell'esperienza di gioco. Al quinto livello aumenta la probabilità di ottenere armamento raro, ma le possibilità di ottenere quello leggendario sono ancora basse.

I giocatori potranno trasferire i progressi nel gioco finale, a patto che venga acquistato sulla medesima piattaforma. Non sarà possibile, ad esempio, giocare la demo su Steam e importare i salvataggi su PS4. Per conservare il bilanciamento dell'esperienza finale, nella versione dimostrativa verrà applicato un limite alle risorse ottenibili. Queste possono essere utilizzate per creare nuovo equipaggiamento oppure vendute in cambio di valuta di gioco. La demo non offre trofei e achievement, ma i progressi conseguiti verranno presi in considerazione nel gioco completo. Infine, People Can Fly ha chiarito che potrà essere trasmessa in streaming qualsiasi parte della demo: i content creator non dovranno destreggiarsi tra limiti e divieti.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Outriders verrà pubblicato il 1° aprile su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Nel frattempo, se intendete compralo su Steam, potete dare un'occhiata ai requisiti di sistema di Outriders per PC.