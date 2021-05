Outriders: difficoltà aumentata dopo l'ultima Patch? Le segnalazioni dei giocatori

Con la pubblicazione della recente patch di Outriders, il team di sviluppo ha stabilizzato l'esperienza proposta dallo shooter sci-fi, ma parte della community lamenta un incremento della difficoltà nel titolo.

In particolare, l'effetto sembra essere stato riscontrato dagli utenti alle prese con i livelli di difficoltà più elevati, in cui la sfida proposta sembra aver raggiunto vette molto più elevate che nel periodo antecedente all'aggiornamento. Nello specifico, sembra che l'equipaggiamento in precedenza adatto ad affrontare anche le sfide più estreme offra ora una capacità di difesa decisamente inferiore. Secondo quanto riferito da molti giocatori, pochi colpi sono ora sufficienti per essere abbattuti dalle creature che popolano Enoch.

L'unico modo per affrontare livelli di difficoltà più impegnativi - si apprende - sembra essere quello di utilizzare equipaggiamenti di grado Leggendario. Tuttavia, l'unico modo per ottenere gli item più rari è proprio completare le sfide di Outriders nella loro declinazione più impegnativa. Un circolo vizioso dunque, che al momento ha trovato riscontro in diverse segnalazioni da parte della community. Su tale aspetto, tuttavia, il team di sviluppo di People Can Fly non si è al momento espresso: è dunque difficile avere un quadro preciso della situazione e della fondatezza delle lamentele degli avventurieri che stanno affrontando le minacce di Outriders.

In attesa di eventuali ulteriori dettagli, avete notato cambiamenti nel grado di difficoltà dello shooter?