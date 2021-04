Outriders: disconnessioni e stuttering tra i problemi noti

Il lancio di Outriders è stato un successo, ma come spesso accade per i prodotti che necessitano di una connessione ad internet per poter essere giocati, anche il titolo People Can Fly ha dovuto fronteggiare una serie di problematiche tecniche legate ai server e alla presenza di piccoli bug.

A tal proposito, il team di sviluppo ha aggiornato la pagina Reddit ufficiale dello sparatutto con un post dedicato interamente ai problemi noti del titolo, così da far sapere ai propri utenti di essere a conoscenza della loro esistenza e di essere al lavoro per trovare al più presto una soluzione. Il primo di questi, il quale verrà con tutta probabilità sistemato nel giro di qualche ora, riguarda i server: è ormai da ieri sera che il gioco ha piccole interruzioni che sbattono fuori dalla partita i giocatori e People Can Fly sta lavorando duramente per fare in modo che i server tornino a funzionare perfettamente (al momento il sito ufficiale segnala che i server sono in funzione). Altri problemi riguardano invece la versione PC, che in alcuni casi sembra soffrire di stuttering e di disconnessioni quando si gioca con utenti su altre piattaforme tramite cross-play. Non mancano poi piccoli bug che coinvolgono specifiche quest su tutte le versioni del gioco e che dovrebbero presto essere sistemati tramite la pubblicazione di una patch.

In attesa di nuove informazioni da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un resoconto delle prime ore di Outriders in attesa della recensione.