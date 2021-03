Outriders: è disponibile il preload anche su PS4, PS5 e Steam

Se avete effettuato il preorder di Outriders su PlayStation 4, PlayStation 5 o Steam, sappiate che è ora possibile effettuare il preload e prepararsi così all'apertura dei server. A questo proposito, sembra che il team di sviluppo abbia deciso di anticipare leggermente l'uscita del gioco su console.

A differenza di quanto annunciato nel corso degli ultimi giorni, Square Enix e People Can Fly hanno deciso di non aprire contemporaneamente i server per tutte le versioni e chi ha preordinato il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S potrà iniziare a giocare dalla mezzanotte di giovedì 1 aprile 2021, ovvero tra circa 24 ore. Chiunque abbia prenotato il gioco su Steam e Google Stadia dovrà invece attendere le ore 17:00 di giovedì. Non è chiaro se chi giocherà grazie ad un abbonamento a Xbox Game Pass per console potrà avviare il gioco allo scoccare della mezzanotte o dovrà attendere qualche ora extra per poter accedere ai server dello sparatutto in terza persona. Vi ricordiamo inoltre che il preload è già disponibile da qualche giorno su Xbox, piattaforma sulla quale chiunque può già iniziare a scaricare tutti i file necessari anche senza aver effettuato il preorder o in vista dell'acquisto dell'edizione fisica.

Sapevate che nei prossimi giorni ci saranno diverse dirette dedicate ad Outriders sul canale Twitch di Everyeye?