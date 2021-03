Outriders: diversi appuntamenti di Everyeye su Twitch per il lancio dell'FPS sci-fi

In occasione del lancio di Outriders su PC, console e Google Stadia, abbiamo in programma diversi appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye per aprire una finestra sull'universo sci-fi dell'ultimo sparatutto votato al multiplayer cooperativo di Square Enix e People Can Fly.

La Giornata di Outriders sul canale Twitch di Everyeye si aprirà alle ore 17:00 di giovedì 1 aprile con l'esplorazione della Frontiera dell'ultima fatica sparatutto degli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment, per poi riprendere alle ore 21:00 con un focus ulteriore sull'esperienza ruolistica, sulla progressione delle attività e sul sistema di combattimento da padroneggiare da soli o in squadra.

Gli spunti di riflessione non mancheranno di certo, e con essi i nostri pareri sulla storia, sul gameplay e sulle formule scelte da People Can Fly per tratteggiare questa nuova proprietà intellettuale destinata, nelle intenzioni dei suoi autori, ad allietare le giornate dei fan del genere su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S dall'1 aprile.

Come di consueto, vi invitiamo perciò a seguirci sul canale Twitch di Everyeye per tuffarci nelle esotiche atmosfere del pianeta alieno di Outriders e scoprire tutte le sorprese che ha in serbo People Can Fly per l'apertura ufficiale dei server. Nel frattempo, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci tutte le domande in vista degli appuntamenti a tema Outriders che terremo su Twitch in compagnia di chi vorrà accompagnarci nelle pericolose lande di Enoch.